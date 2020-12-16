«Чтобы мы победили болезнь раз и навсегда»: как врачи делают первую прививку от коронавиурса в Липецке

Вакцину развозят по больницам и поликлиникам Липецка Фото: Липецкая ГБ СМП №1

В Липецкой области продолжается активная вакцинация медиков от коронавируса. Напомним, первые 800 доз прибыли в регион накануне и со вторника их начали получать врачи в городской больнице №4. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в эту среду, 16 декабря, вакцинацию начали делать в БСМП и поликлинике №4. Всего в этом году откроют 10 точек, где можно будет сделать прививку, в 2021 году – 29 медучреждений.

Как уже сообщалось, в ближайшие дни вакцину получат поликлиника №7 в Липецке, Елецкая больница №1, Елецкая городская больница №2, а также Грязинская, Лебедянская, Тербунская и Усманская больницы.

Как проходят вакцинацию сами медики, показали врачи городской больницы скорой помощи, где иммунизация стартовала этим утром, 16 декабря. Как сообщили сотрудники больницы, прививки делают вакциной Гам-Ковид-Вак.

Вакцину вводят дважды, с интервалом в 3 недели. Этим утром по заранее подготовленным списками привили 50 человек – работники ковидного госпиталя, поликлиники и врачи областной клинической больницы.

– Настроение у всех боевое, – прокомментировали в больнице.

Врачи ждали вакцину с августа Фото: Липецкая ГБ СМП №1

Первым прививку сделал заведующий хирургическим отделением поликлиники ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1» Александр Зорин. На камеру врач сказал, что первым делать прививку не страшно, а также призвал пройти вакцинацию своих коллег и учителей.

– Я ждал этого с августа, когда эта вакцина была зарегистрирована, поэтому решил привиться один из первых, – рассказал заведующий отделением. – Хочу, чтобы люди не боялись, шли и смело делали прививку, чтобы мы победили эту болезнь раз и навсегда.