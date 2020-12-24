До Нового года в Липецкую области привезут еще одну партию вакцин против COVID-19. Как сообщили в этот четверг, 24 декабря, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регион поступит 1 100 доз. Ожидаются они до конца этого месяца.С 25 декабря записаться на прививку против ковида можно по телефонам Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48 или 122. Липчан пригласят в поликлиники в удобное для них время. Кстати, в Липецке и области прививку сделали более 550 человек. Вакцинация продолжится и в новогодние каникулы. Прививка бесплатна.Средняя заполняется инфекционных госпиталей в регионе - 80% за последнюю неделю. С 28 декабря власти планируют увеличить коечный фонд на 100 мест. Дополнительные места появятся в санатории \\"Липецккурорт\\".К 24 декабря жителям области, которые переносят коронавирус на дому, выписали 11 832 рецепта на бесплатные лекарства. Препаратов получилось на сумму 7,6 млн рублей. Также открылась новая лаборатория ПЦР-диагностики на базе Елецкой городской больницы №2. Теперь в Липецкой области работают 10 лабораторий.