Этим утром, 28 декабря, на заводе под Липецком произошел пожар. В селе Сенцово на предприятии вспыхнул цех по производству рапсового масла.По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли 7 пожарных отделений. В ходе разведки спасатели установили, что в цехе взорвалась газовоздушная смесь. Пожарные ликвидировали возгорание.- В 9.42 при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода в Липецкой области произошло возгорание, - сообщили в пресс-службы ГК «ЭФКО». - Все люди живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь. Создана внутренняя комиссия для определения причин произошедшего. О результатах сообщим дополнительно.Следственный комитет области начал доследственную проверку по факту получения ожогов работниками. По информации регионального СКР, возгорание и задымление здания произошло из-за нарушений технологического процесса. На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, кто несет ответственность за безопасность работников на предприятии.К этому делу также подключилась прокуратура Липецкого района. На завод прибыл прокурор. Одновременно его заместитель внес требование в адрес управления Ростехнадзора и Госинспекции труда, чтобы они незамедлительно провели внеплановые проверки. Выяснили, соблюдали ли на заводе правила безопасности и охраны труда.