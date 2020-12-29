Конечно, формат празднования будет несколько отличаться – из-за пандемии почти по всей стране под запретом массовые мероприятия, включая традиционные новогодние «ёлки» и корпоративы. Поэтому многие не смогут встретиться и обменяться лично подарками не только с коллегами, но и с самыми близкими людьми. Но это не повод для грусти, ведь сегодня поздравить друг друга с праздником можно удаленно. Все, что вам потребуется: воображение и гаджет с быстрым мобильным интернетом.Вместе с МегаФоном, который по итогам независимых исследований компании Ookla признан лидером по скорости мобильного интернета в Липецкой области, мы предлагаем пять идей как встретить 2021 в кругу друзей и родных виртуально.Вариант №1: Новогодний геймингСамое сложное во время дистанционного праздника – воссоздать эмоции, которые возникают при живом общении. Помочь в этом могут различные онлайн-игры. Они разрядят обстановку и поднимут настроение. Например, квиз, онлайн-монополия или «Экивоки» – это усложненная версия «Крокодила», где можно читать слова наоборот, петь или вовсе демонстрировать только эмоции. Даже застенчивый человек после нескольких ходов разговорится и будет готов проявить себя. И пусть вас не смущает экран монитора - смех близких прекрасно поднимает настроение даже через него.Многопользовательская компьютерная игра Among Us перевернула представления о традиционной «Мафии». Поверьте, эта игра даже на расстоянии способна вызвать бурю эмоций. Еще бы, ведь один из игроков – предатель, который на протяжении игры врёт, манипулирует и подставляет других игроков. Угадаете ли вы, кто? Да, но только, если хорошо знаете друг друга и легко замечаете блеф. Ну, а рождественские шляпы и костюмы на персонажах только добавят атмосферы.Еще больше к праздникам преображаются большие онлайн-игры - World of Warcraft, Crossout, World of Tanks или тот же Fortnite. Вместе с друзьями вы может собраться в любимой вселенной и даже обменяться виртуальными подарками. Они, в отличие от посылок, долетят до других регионов в считанные секунды, ведь в сети МегаФон «тяжелые» файлы загружаются на скорости до 150 Мб/с. А значит, что технически вам с друзьями ничего не помешает стать, например, лучшими «танкистами» или первыми в Fortnite.Вариант №2: Костюмированная вечеринкаНовогодняя ночь – время, когда все мы, независимо от возраста, одинаково верим в чудо и с нетерпением ждем его. Ну, или сами стараемся стать «чудом» для других, перевоплощаясь в Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей.Кстати, психологи уверены, что переодевание – отличный способ для того, чтобы быстро переключиться с рабочих задач и сменить «официальное» настроение на праздничное. Поэтому отложите в сторону привычный наряд, вспомните любимого героя из Marvel или поттерианы и смело перевоплощайтесь и выходите на связь с коллегами или друзьями.Кстати, костюмы можно купить или сделать самостоятельно. Например, чтобы стать учеником факультета Пуффендуй или гриффиндорцем, достаточно найти подходящий шарф или галстук.Если совсем нет времени для подготовки образа, тогда ваше спасение – Zoom, где ряд забавных масок, стикеров и фильтров поможет вам преобразиться, а виртуальный фон создаст дополнительный антураж. Только помните про один нюанс: в бесплатной версии сеанс связи длится 40 минут, а после нужно переподключаться.В качестве альтернативы для небольшой компании до 10 человек можно воспользоваться и другими программами: Skype, FaceTime, Hangouts, Microsoft Teams и Join.me.Вариант №3: Виртуальные путешествияИз-за закрытых границ и отмены корпоративов, по данным ВЦИОМ около 82% россиян планируют встретить 2021 год дома. При этом праздничные выходные многие собираются провести, прогуливаясь по городу или катаясь на лыжах в лесу.Поэтому, если вам или вашим друзьям остро не хватает традиционных новогодних путешествий, то можно, конечно, насладиться виртуальной панорамой острова Кижи, пройтись по залам Эрмитажа или заглянуть в Московский планетарий, а можно взять дело в свои руки и самостоятельно провести оффлайн-экскурсию по вашему городу или области.А вот для подготовки онлайн-тура можете задействовать бесплатный сервис Tour Creator. Он создан на основе Google и позволяет за короткое время создать виртуальный маршрут с использованием фотографий. Причем, если своих фото вам будет недостаточно, то воспользуйтесь снимками Google Street Map.Вариант №4: Домашний кинотеатр«Один дома», «Полярный экспресс» или, например, «Рождественская история» - те фильмы, без которых трудно представить уютный вечер во время новогодних праздников. А сколько тематических кинолент выходит каждый декабрь? Если вместе с родными и друзьями вы хотите погрузиться в сказку, но вас разделяют километры, то отличным вариантом станут сервисы для совместного просмотра.Один из таких - Watch2Gether. Он позволяет бесплатно смотреть видео или слушать музыку одновременно нескольким людям. Что важно, сервис поддерживает русский язык. Вы создаете собственный «кинозал», выбираете видео и приглашаете друзей. Параллельно в чате можно общаться и не бояться, что кто-то «забежит» вперед. Если вас не страшит английский язык, можно воспользоваться, например, сервисами Кast или Rave. Есть еще один вариант – NetflixParty. Но тут уже потребуется платная учетная запись.Организовать совместный просмотр в разных комнатах поможет Мегафон ТВ. Сервис поддерживает до 5 устройств одновременно и доступен для абонентов всех операторов. К тому же предусмотрен бесплатный пробный период для новых подписчиков.Вариант №5: Тематические мастер-классыСегодня в интернете можно найти целую подборку курсов с пошаговой инструкцией для новичков и профессионалов. Но есть один минус – проходить их в одиночку скучно.И тут у вас есть несколько вариантов: записаться вместе с друзьями на один онлайн-курс или же пригласить в ваш общий чат, например, учителя по танцам или профессионального художника. Мастер не только объяснит нюансы своего дела, но и сможет дать персональные рекомендации.Или, возможно, в роли учителя выступите вы сами и поделитесь с гостями, например, секретным ингредиентом домашней пасты. Только заранее договоритесь освободить время и подготовить необходимые ингредиенты. А если у ваших гостей есть особенные таланты, то задействуйте их: кто-то может во время мастер-класса заполнять неловкие паузы и подыгрывать на гитаре, зарисовывать или фотографировать гостей.Конечно, кроме игр, совместного просмотра фильмов или проведения вэбинаров, можно просто поболтать. Делитесь смешными историями, обменивайтесь новостями, говорите тосты и показывайте друг-другу фото, ведь на самом деле окружающим будет даже не столь важно, как-пройдет праздник, а с кем. Поэтому не бойтесь экспериментировать и тогда никто не уснет лицом в клавиатуре во время удаленного празднования Нового года.Изображение: Freepik.com