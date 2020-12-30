Ждать на морозе общественный транспорт не хочется, выковыривать из-под снега свою машину во дворе хлопотно, а добираться пешком долго и холодно. Липчане любят такси за безопасность и комфорт. Вот только еще бы цены не кусались, и водители были повежливее!…Подруга вызвала такси одной из городских служб, желая сэкономить силы и время. Но не тут-то было. Сначала диспетчеры долго искали свободный автомобиль, потом водитель долго не мог найти ее дом и подъезд.Такие форс-мажоры возникают нечасто, а хотелось бы вообще с подобными ситуациями не сталкиваться. Недавно в Липецке появился новый сервис заказа поездок на такси DiDi, который уделяет повышенное внимание вопросам доступности и безопасности поездок. Заказать такси через DiDi можно, скачав приложение DiDi (доступно в AppStore и Google Play). А можно просто позвонить по телефону: +7 (4742) 90 71 71. Кстати, все новые пользователи сервиса из Липецка получают приятный бонус – скидку до 30% на первую поездку!Так вот о безопасности. Для спокойствия и комфорта клиента в приложении DiDi предусмотрен ряд важных функций: сохранение конфиденциальности телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи. А можно подстраховаться дополнительно: поделиться маршрутом поездки с друзьями или семьей, чтобы они следили за передвижением в режиме реального времени.Если же таксист вам категорически не понравился, предусмотрена возможность отмены подобранного системой водителя. Важно отметить, что до начала сотрудничества все водители DiDi проходят обязательную проверку.Кстати, водитель тоже защищен и имеет право отказаться от неадекватного – например, буйного подвыпившего пассажира! И, наконец, в экстренной ситуации можно воспользоваться кнопкой SOS для пассажиров и водителей. Она позволит связаться с правоохранительными органами и уведомить команду безопасности DiDi.Сколько же стоит безопасная и комфортная поездка? Цена вполне доступна, приятно порадует. Так, стоимость поездок по Липецку начинается с 65 рублей* по дневному и по ночному тарифу. DiDi системно работает над тем, чтобы стоимость поездок была необременительной для любого кошелька. Для этого используются передовые технологии: анализ больших информации, прогнозирование спроса в разных частях города, организация интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение и прочее. А специальные акции, которые DiDi проводит регулярно, делают цену еще более привлекательной.Расплатиться за поездку, заказанную через DiDi, можно наличными, а можно и картой, зарегистрированной в приложении. Если же пассажиру понадобилось изменить пункт прибытия или посетить несколько точек во время одной поездки - с DiDi никаких проблем не возникнет.Так стоит ли удивляться, что DiDi - один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок: ежедневно с ним совершается больше 50 миллионов поездок.550 миллионов пользователей и 2 миллиона водителей такси из 14 стран на 4 континентах уже оценили преимущества DiDi - надежные, комфортные и доступные по цене поездки. Теперь это могут сделать жители Липецка.* Цена действительна на момент публикации статьи