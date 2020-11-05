Новогодние корпоративы в Липецке: что изменится из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 5 ноября, в Липецке провели заседание оперштаба по коронавирусу. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, Роспотребнадзор предложил ввести ограничения для ресторанов и кафе относительно банкетов и корпоративов.

Мероприятия можно проводить при следующих условиях: наполняемость зала не более 50%; в одном зале находится один коллектив; перерыв между торжествами не менее 2 часов. За это время работники должны продезинфицировать и обработать помещения.

Также на заседании рассказали об автоматическом приборе для подготовки проб на COVID-19. Такой установили в лаборатории кожно-венерологического диспансера. За сутки количество тестов увеличилось на 40% - с 500 до 700-750. Такие же приборы появятся в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. С помощью них за сутки можно будет обработать до 3500-4000 тестов в сутки.