Липчане с подозрением на COVID-19 могут получить бесплатные лекарства

Липчане с подозрением на коронавирус могут получить бесплатные лекарства Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области пациентам с подозрением на коронавирус выделят средства на бесплатные лекарства. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. То же самое сделают и для больных с бессимптомными формами. Так, липчане смогут начать лечение раньше, не дожидаясь подтверждения диагноза.

С этого четверга, 5 ноября, больным COVID-19, которых лечат на дому, начнут выдавать рецепты на бесплатные препараты. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, основание для выдачи рецепта - факт нахождения больного в соответствующем федеральном регистре. Перечень медикаментов сформирован в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Лекарства доставлены в аптеки "Липецкфармация". Узнать о наличии медикаментов можно через единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.

Кстати, власти направили заявку в Минпромторг, чтобы в область дополнительно поставили противовирусные и антибактериальные препараты.