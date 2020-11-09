В Липецке у 90 пешеходных переходов установили светильники

В Липецке продолжают освещать улицы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С начала осени в Липецке осветили 90 пешеходных переходов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 250 современных светодиодных светильников установили на городских магистралях и внутри микрорайонов. Особое внимание уделили освещению путей, ведущих к школам.

На минувшей неделе на 13 "зебрах" областного центра появились 56 ламп. Светлее стало на переходах в районе улиц Папина, Яна Берзина, Московская. А также у Петровского спуска, у остановок "10 микрорайон", "Кольцо 9 микрорайона", на "Университетском".

Специалисты реконструировали освещение у городской больницы №4, смонтировали 11 фонарей на Трубном проезде, проложили кабель на Заводской площади, заменили торшеры у СК "Спартак". Планируется обновить лампы на территории областной больницы, отремонтировать пункты питания и светофоры.

Напомним, что в городе продолжают монтировать новогоднюю иллюминацию. На улице Ленина практически готово световое украшение одного из фонтанов. На этой неделе планируется украсить водный объект со стороны детского парка. А на улице Неделина и проспекте Мира отремонтируют перетяжки.