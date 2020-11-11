В храме под Липецком второй раз за год замироточили иконы

В храме Липецкой области мироточат иконы Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области замироточили иконы. Удивительное явление попало на видео в храме во Имя Архангела Михаила села Воронежская Лозовка Хлевенского района.

- Заплакали иконы, - рассказывает автор ролика. - Богородица плачет, Христос плачет. Все иконы замироточили. Такие вот чудеса. Иконы плачут, зато мы все резвимся, веселимся.

Некоторые прихожане считают миро знаком благодати Божией. Другие уверены - это предупреждение о грядущих испытаниях. Связывают мироточение с пандемией коронавируса.

Кстати, это не первый раз, когда в храме мироточат иконы. В марте миро появилось на крестах, чаше для причастия, Евангелии и иконах. Подобное в храме происходило и раньше. Прихожане рассказали об удивительных историях, случившихся во время мироточения иконы Пресвятой Богородицы в 2014-2015 годах.

- Приехала женщина из Тамбовской области на костылях, отстояла молебен, приложилась к иконе и ушла без костылей, - написали свидетели чуда.

- Болезнь у меня, тяжелая закупорка вен, тромбоз. Пришел на молебен, приложился к иконе, помазался маслом и наутро все шишки прошли. Я стал совершенно здоров, - рассказал свою историю Роман.

Храм Имя Архангела Михаила был построен в 1882 году. В годы революции его закрыли. Батюшку, служившего в храме, зверски казнили. Его привязали за волосы к лошади и волоком прогнали до соседнего села. Сам храм разрушать не стали, сделали из него зернохранилище. К восстановлению церкви приступили в 2007 году. Храм является памятником истории и культуры 19 века.

Напомним о чуде, которое произошло летом на окраине Воронежа в храме во имя преподобного Сергия Радонежского. Во время ремонта рабочие сняли со стен иконы. Под образами Богородицы трех радостей и архангела Гавриила остались следы, напоминающие силуэты святых. Удивительно, что лики проявились под напечатанными на картоне иконами. Обычно силуэты проступали под рукописными, старинными или чудотворными образами.