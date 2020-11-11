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Коронавирус Covid-19

Бесплатные лекарства для больных COVID-19 в Липецкой области: кому положены и как получить

В региональном управлении здравоохранении ответили на самые частые вопросы липчан
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчанам рассказали, кто может получить беслпатные лекарства для лечения коронавируса

Липчанам рассказали, кто может получить беслпатные лекарства для лечения коронавируса

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецкой области начали выдавать рецепты на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома. В региональном управлении здравоохранения ответили, кому положены препараты и как их получить.

Рецепт на бесплатные лекарства выписывает врач поликлиники при наличии положительного результата ПЦР-теста, если болезнь протекает в легкой или средне-тяжелой форме. Врачи скорой помощи, приемных и диагностических отделений рецепты не выписывают. Препараты назначают в соответствии с тяжестью состояния, сопутствующими заболеваниями. Перечень лекарств сформирован в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

Если тест положительный, но болезнь протекает бессимптомно, в лекарствах смысла нет. Показания к назначению определяет врач. Принимаются все результаты теста, даже самостоятельно сданный.

Врач выписывает рецепт в электронном виде. Информация о нем поступает в прикрепленную аптеку. Туда же сотрудники поликлиники передают рецепт на бумаге. Получить лекарства может любой близкий человек, предъявив паспорт. Если в аптеку некому сходить, можно позвонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. Лекарства заберет и доставит по адресу волонтер. Пожилым одиноким людям препараты принесут соцработники.

Если медикаменты не помогают, врач скорректирует лечение, назначит дополнительные обследования, в том числе компьютерную томографию.

После выписки из больницы пациентам могут также выписать бесплатные лекарства. При условии, если они нуждаются в долечивании. Рекомендуемые препараты укажут в выписке из больницы. Рецепт на бесплатные лекарства - от врача поликлиники. Его нужно вызвать на дом, если результат ПЦР все еще положительный, либо при отрицательном тесте прийти на прием.

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