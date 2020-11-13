На освещение в Липецке нужно более полумиллиарда рублей

Липецк нуждается в освещении Фото: Юлия КЛЮЕВА

На комиссии в Липецком горсовете заслушали отчет о работе департамента дорожного хозяйства и благоустройства города. Больше всего парламентариев заинтересовал вопрос про освещение города.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в 2020 году на освещение города выделили 131,5 млн рублей. Эти деньги пустили на содержание сетей, оплату электроэнергии, обустройство фонарями пешеходных переходов на 9 улицах, а также на устройство сетей к строящимся школам и детсадам.

Однако, липчане продолжают жаловаться на нехватку света, особенно в частном секторе. Городу необходимо еще 6 тыс. светоточек. Это 220-250 км новых сетей. На это нужно более полумиллиарда рублей. В бюджете города денег на строительство сетей нет.

Одно из решений вопроса - привлечь инвестора. Но сколько придется ждать концессионера? Да и депутатского миллиона хватает лишь на несколько сотен метров сетей. Депутат Александр Кофанов предложил создать муниципальную программу по освещению Липецка.

Парламентарии поинтересовались судьбой бесхозных столбов. Речь идет об опорах, которыми никто не пользуется. В департаменте дорожного хозяйства отметили, что в бюджете на 2021 год планируют заложить сумму на демонтаж таких столбов.