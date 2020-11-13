В Липецке силовики задержали россиян и украинца с внушительным арсеналом оружия

Силовики задержали вооруженных до зубов россиян и украинца Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецке оперативники регионального УФСБ задержали двоих россиян и иностранца с внушительным арсеналом оружия. Спецоперацию по задержанию вооруженных до зубов людей проводили совместно с силовиками СОБР Росгвардии.

Всего задержали двоих граждан России и одного гражданина Украины. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, у задержанных изъяли 15 единиц огнестрельного оружия, более 2000 патронов, боеприпасы, а так же части оружия, порох и средства для производства огнестрельного оружия.

Все причастны к незаконной деятельности по приобретению, изготовлению, хранению и перевозке оружия и боеприпасов. Откуда липчане с украинцев взяли столько оружия и для чего оно предназначалось, выясняют в УФСБ. Возбудили ряд уголовных дел, однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Не исключено, что в деле будут и другие задержанные.