В парках Липецка устанавливать елки к Новому году

В парках Липецка начали устанавливать ели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали готовиться к Новому году. До 15 декабря город засияет праздничными огнями. В парках уже начали устанавливать елки. Новогодние деревья украсят 5 пространств.

В самом центре парка "Сказка" уже установили пушистую красавицу. В Нижнем парке символ праздника появится рядом с катком и качелями. В парке Металлургов полюбоваться елью можно будет у сувенирной лавки.

Самую сказочную елочку липчане увидят в амфитеатре парка "Быханов сад". От ее макушки растянутся десятки сияющих гирлянд. А центральную аллею озарят 34 звездочки. Здесь же липчане встретят светодиодных оленей.

В Быхановом саду вновь появятся светодиодные олени Фото: Юлия КЛЮЕВА

Радовать посетителей парка Победы будет живая ель, что растет у колеса обозрения. Ее украсят в соответствии с новой стилистикой парка.

Также ели установят на основных площадях города. Деньги выделят из бюджета. На площади Петра Великого и у ДС "Звездный" появятся 25-метровые искусственные красавицы. На "Университетском" установят 18-метровую ель. Аналогичную по высоте конструкцию смонтируют рядом с ОЦКНТиК. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в металлический каркас вставят ветви живой сосны. Перед ДК на площади Константиновой липчане будут любоваться 13,5-метровым новогодним деревом.

В разных районах города появятся народные елки - на Соколе, Силикатном, Матырском, Дачном, ЛТЗ, Сырском Руднике, 15 микрорайоне, в районе дома №4 по улице Хорошавина и Домом музыки на Осипенко. В основном это будут металлические каркасы высоток от 5 до 10 метров с живыми ветвями. Украшать деревья приглашают местных жителей.

Также ели установят по адресам: улица Космонавтов, 8; Бородинская, 47; Филипченко 5/2; Соборная, 3; Бескрайняя, 22; Хренникова, 5; возле школы №29 в Университетском.