В день рождения Деда Мороза в Липецке заработала новогодняя почта

Фото МАУК "Культурные пространства Липецка" Фото: Парки48

В эту среду, 18 ноября, главный зимний волшебник отмечает свой день рождения. С этого дня в Липецке запускают работу новогодней почты Дедушки Мороза. Как пояснили в МАУК "Культурные пространства Липецка", сказочный ящик установили в детском парке "Сказка". На первые 100 посланий Дедушка ответит в личном письме.

Почта Деда Мороза будет работать до 15 декабря. В письме обязательно нужно указать ФИО, точный адрес - название улицы, номер дома, квартиры, почтовый индекс.

Одновременно в областном центре запускают новый проект "Читающий Дед Мороз". Новогоднему волшебнику могут написать все желающие от 14 лет. По словам руководителя проекта Дины Кюнбергер, Дедушка ответит на все письма. Авторы самых интересных и оригинальных писем получат в подарок книгу. Победителей будут выбирать исходя из таких критериев: степень владения языком, подача материала, убедительность, хорошее поведение.

В письме нужно рассказать о себе, как вели себя в этом году именно вы, а не дети. А также указать, какую книгу хотели бы получить и почему именно ее. И, конечно, не забыть указать домашний адрес с индексом.

Книжная почта Деда Мороза будет работать до 7 декабря включительно. Письма можно отправлять на почту moroz@vbiblioteku.ru.