Группа НЛМК реализует очередные программы социальной поддержки в период пандемии COVID-19

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НЛМК и социальный партнер компании, благотворительный фонд «Милосердие», продолжают оказывать помощь сотрудникам и жителям регионов присутствия на фоне второй волны пандемии COVID-19.

До конца ноября 46 тысяч российских сотрудников компании получат единовременную денежную выплату. Общая сумма выплат работникам составит 1,4 млрд руб., дополнительно, компания компенсирует соответствующий подоходный налог.

Как стало известно редакции, сумма единовременной антиковидной выплаты сотрудникам НЛМК составит 30 тыс. рублей, ее получат все, у кого среднемесячный заработок, включая все виды выплат/премий, ниже 120 тыс. рублей.

Кроме того, до конца года:

-10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.;

- 15 тысячам многодетных семей, проживающих в семи городах присутствия компании, будет предоставлена денежная материальная помощь, общая сумма выплат составит около 20 млн руб.