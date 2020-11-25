Липчане становятся жертвами мошенников, которые используют «черной пятницы»

Липчанка отдала за несуществующий телевизор 130 000 рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Близится традиционная осенняя распродажа, в которой участвую сотни крупных торговых сетей и отдельных предприятий. В этом году «черная пятница» выпадает в ночь на 27 ноября. На различных ресурсах уже стартуют какие-то акции и сотни рекламных предложений в сети, чем умело начали пользоваться мошенники.

На фоне суматохи аферисты начали массовые атаки на покупателей. По данным полиции, нередко мошенники действуют от имени известных торговых сетей – звонят, рассылают СМС и электронные письма с обещанием больших скидок. Людям предлагают пройти по ссылке для заказа товара, но после ввода данных с карты исчезают деньги.

Например, накануне, 23 ноября, жертвами таких мошенников стали двое жителей Липецкой области. Липчане повелись на предложение питерского интернет-гипермаркета № 1, где обещали 30% скидку и бесплатную доставку по всей стране, но только в течение двух дней.

Так 59-летняя липчанка перевела 129 665 рублей за телевизор, а 37-летний житель Усманского района заплатил 15 800 рублей за мини мойку высокого давления.

В УМВД по Липецкой области объяснили, как отличить реальные акции от мошенничества. В частности крупные торговые сети не присылают отдельные «ссылки на оплату». Также внимательно нужно смотреть адресную строку, чтобы не спутать реальный сайт магазина с клоном. Обычно адрес отличается одним или двумя символами. При этом стоит убедиться, что сайт использует защищенное соединение – адрес начинается с https:/, а в строке стоит значок закрытого замка. И традиционное правило безопасности – не проходить по ссылкам из СМС и в почте от неизвестных отправителей. Если приходит что-то от известных брендов или магазинов, лучше зайти отдельно на их сайт и проверить информацию.