В 2021 году в Липецке появится памятник спецназовцам

В Липецке приведут в порядок сквер имени 65-летия Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2021 году в Липецке планируют обновить сквер имени 65-летия Победы. Речь идет о пространстве в районе остановки "Памятник Танкистам".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в сквере возле дома №116А снимут старое покрытие. На его месте появится плитка. Обустроят новые пешеходные зоны - из асфальта и плитки. А на аллее установят лавочки и урны.

Намечается и озеленение территории. На участке высадят остролистные клены, липы, жасмин, можжевельник, рябину. Липчан порадует двухрядная живая изгородь из спиреи. А под ногами появится газон несколько видом - партерный и универсальный.

На аллее установят памятник сотрудникам спецподразделений, погибшим на службе. На нем будет изображен воин-спецназовец, закрывающий собой двоих детей. На мемориале увековечат имена бойцов.

Макет памятника разработали в региональном управлении Росгвардии. С предложением об установке монумента представители обратились в Липецкий облсовет депутатов в прошлом году.

Работы в сквере планируют начать весной следующего года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На благоустройство территории выделили 6,5 млн рублей.