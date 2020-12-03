В Липецке за 250000 рублей привели в порядок территорию у пруда

В Липецке в рамках муниципальной программы облагородили территорию у пруда Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке благоустроили территорию пруда на улице Известковая. Береговую линию начали приводить в порядок еще в 2010 году. Тогда местные жители объединились, наняли технику и очистили загрязненные водоемы. На участке возвели спортивную и детскую площадки, организовали пляж и запустили в пруд рыбу.

Однако, спустя 10 лет ситуация изменилась. Территория превратилась в заросший участок, в том числе из-за коммунальных аварий. Чтобы вернуть место отдыха, местные жители обратились в управление Правобережным округом. Специалисты включили территорию в муниципальную программу "Охрана окружающей среды города Липецка".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году возле пруда уничтожили дикорастущую поросль, спилили 27 аварийных деревьев. Вновь завезли песок для пляжной зоны, а также смонтировали 4 светильника. На эти работы потратили 250 тыс. рублей.