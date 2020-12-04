Липецкая прокуратура выявила 611 нарушений при реализации нацпроектов

Прокуратура Липецкой области выявила многочисленные нарушения при реализации национальных проектов в регионе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 4 декабря, в прокуратуре Липецкой области состоялось заседание межведомственной рабочей группы. В нем участвовали прокурор региона Геннадий Анисимов, губернатор области Игорь Артамонов, руководители подразделений администрации и муниципальных образований. Собравшиеся обсудили, насколько законно реализуются национальные проекты в регионе.

По данным пресс-службы прокуратуры, с начала 2020 года выявили 611 нарушений в данной сфере. Опротестовали 26 противоречащих законам правовых актов, внесли 271 представление, возбудили 46 дел об административных правонарушениях, в суды направили 88 исков. Также объявили 15 предостережений. Итог - к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 213 должностных лиц. Возбудили 6 уголовных дел.

Прокурор объявил 12 предостережений о недопустимости нарушений законов в адрес заказчиков и подрядчиков, присутствующих на заседании. Тем, кто не исполнит предостережения, грозит административная, уголовная либо имущественная ответственность.