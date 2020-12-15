«Это был разовый прикол»: Видео с хоккеистом, прыгнувшим в прорубь в коньках, произвело фурор в соцсетях

Тренировка на пруду с погружением в ледяную воду

Необычной тренировкой на льду поделился на своей странице в Instagram известный хоккеист, бывший форвард ХК «Липецк» Роман Костромин. Спортсмен катается на обледеневшем пруду, демонстрирует мастерство владения шайбой и превосходную физическую форму.

Роман в шортах и с голым торсом бодро нарезает круги по скованной морозом поверхности. Затем внезапно прыгает в ледяную воду проруби прямо в коньках, шапочке и вместе с клюшкой.

- Поплыли, – кричит хоккеист, выныривая, и снова возвращается на лед. - Тренер сказал, плохая тренировка была. Еще надо разок!

Попутно спортсмен комментирует, что силы уже на исходе. И затем с разбегу, в прыжке на коньках, как каскадер, снова залетает в прорубь, уходя под воду с головой. Немного «отдыхает» в купели и опять поднимается на лед. А потом запрыгивает в прорубь в третий раз за две минуты.

"ВСЕ СДЕЛАЛ С ИСПУГУ"

Роман Костромин - мастер спорта по хоккею, воспитанник омского клуба «Авангард». В разное время выступал за различные клубы Суперлиги, ВХЛ. До высшей лиги был капитаном и форвардом ХК «Липецк», играл в воронежском «Буране», за который забил 23 гола. Всего за свою карьеру известный спортсмен провел 1067 игр, забросил 284 шайбы, сделал 392 голевые передачи. Сейчас Роману Павловичу 45 лет, он тренирует юных хоккеистов.

Ролик произвел фурор в соцсетях. Пользователи признавались, что ни разу такого не видели. Сам Роман сказал, что ни к чему особенному не стремился и никакой посыл в его необычной тренировке не заключался.

- Это было единоразово. Так, прикол, - прокомментировал «КП-Липецк» ныряние в прорубь хоккеист. - Я сейчас детей и взрослых тренирую, учу правильно кататься и владеть шайбой.

На вопросы, готовился ли он к таким прыжкам в ледяную воду и насколько было сложно, тренер пошутил, что сделал все с испугу.

Товарищи из воронежского «Бурана», которые тоже посмотрели ролик, не припоминают, чтобы Роман занимался моржеванием. Бывшие игроки знают Костромина как «крепкого сибирского парня» и желают успеха в тренерской работе.

СУРОВЫМ ТРЕНЕРОМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕТ

Сам нападающий с куда большим интересом рассказывает о своей тренерской работе. По большей части Роман занимается с подростками, ездит на сборы по всему Черноземью и в Москву. Известный хоккеист признается, что не планировать продолжать спортивную карьеру, пробовал себя по основному образованию в сфере экономики, но понял, что без спорта не может. Поэтому взялся тренировать детей и подростков. На сборы ездит даже за границу, но сейчас из-за пандемии такой возможности нет.

- Я не привязан к спортивной школе, дети сами ко мне приезжают, и я езжу в Воронеж, Тамбов, Курск, Волгоград, Москву и другие города, - рассказывает хоккеист. - Самым младшим из моих подопечных по шесть лет, самым старшим - 18.

Воспитанники Романа Павловича сейчас играют за «Динамо», ЦСК, «Спартак», «Витязь», «Атлант» и другие известные команды. А вот отношения с липецким хоккеем у бывшего капитана ХК «Липецк» сложные. Ссылаясь на свое видео, Роман с грустью провел параллель, что хоккей в Липецке утопили примерно так же.

По разным городам разъехались около 20 подготовленных форвардом хоккеистов. Тренер следит за их карьерой и переживает за каждого. Бывшие ученики часто присылают видео с матчей - просят профессиональных советов. И тренер не отказывает. Своих у Романа трое детей - все девочки. В хоккей они не играют.

- В семье порой слышу, что другим детям я уделяю больше внимания, чем своим, - смеется наш собеседник. - Ребят очень много, с разных районов и городов, бывает по 50 человек на сборах и индивидуальные занятия. А своих дочерей не всегда на каток сводить успеваю.

Роман Костромин Фото: Из личного архива

Несмотря на ролик с погружением на пределе физических возможностей, сам Костромин суровым и жестким тренером себя не считает. Напротив, старается найти индивидуальный подход к каждому. И требования к воспитанникам всегда адекватные. В планах у Романа Костромина открыть свою академию.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!

Стоит помнить, что медики не советуют повторять такие трюки: окунаться в прорубь без подготовки опасно. Более того, купание в ледяной воде категорически запрещено людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочеполовой и нервной систем. Кроме того, по данным липецкого ГУ МЧС, лед на водоемах региона сейчас недостаточно прочный. Выходить на его опасно, о чем регулярно предупреждают рыбаков во время рейдов спасатели.