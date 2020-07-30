2020-07-30T11:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 30 июля 2020: заболели 14 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 30 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 14 человек в Липецкой области заболели коронавирусомЕще 14 человек в Липецкой области заболели коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 30 июля, число заболевших коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 14 человек. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии инфекцией заразились 4 536 липчан.

Выздоровели 3 572 жителя области. Продолжают лечиться 929 человек. Причем у большинства болезнь протекает в легкой форме. На дому медики наблюдают 708 пациентов. В больницу пришлось положить 221 липчанина. У 149 человек подозревают COVID-19. Не смог справиться с болезнью 21 пациент.

Напомним, накануне, 29 июля, коронавирус выявили у 12 жителей Липецкой области. В Ельце - 3 случая. В Грязинском районе заразились 2 местных жителя. В Липецком и Задонском районах по 1 новому заболевшему. В Липецке диагноз подтвердился у 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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