Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 30 июля 2020: заболели 14 человек

В этот четверг, 30 июля, число заболевших коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 14 человек. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии инфекцией заразились 4 536 липчан.

Выздоровели 3 572 жителя области. Продолжают лечиться 929 человек. Причем у большинства болезнь протекает в легкой форме. На дому медики наблюдают 708 пациентов. В больницу пришлось положить 221 липчанина. У 149 человек подозревают COVID-19. Не смог справиться с болезнью 21 пациент.

Напомним, накануне, 29 июля, коронавирус выявили у 12 жителей Липецкой области. В Ельце - 3 случая. В Грязинском районе заразились 2 местных жителя. В Липецком и Задонском районах по 1 новому заболевшему. В Липецке диагноз подтвердился у 5 человек.