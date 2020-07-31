Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 31 июля 2020 года: число выздоровевших за сутки в 4 раза превысило зараженных

По последним данным о коронавирусе в Липецкой области, на 31 июля 2020 года COVID-19 за сутки подтвердился у 14 человек. Число выздоровевших за тот же период превысило количество новых зараженных более чем в 4 раза и составило 60 человек.

Всего сначала эпидемии коронавирусом в Липецкой области заболели 4550 жителей. 3632 из них выздоровели, умерли 21 человек. С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных, болеют на данный момент 897 человек. Большая часть из них, около 230 пациентов, находятся в инфекционных госпиталях. Остальные лечатся дома. Также в больницах лежат 146 человек с подозрением на выделение вируса.

В целом ситуация стабилизируется, поэтому ряд ограничений COVID-19 сняли, вместе с тем до конца лета продлили запрет на массовые мероприятия. Но могут делать и исключения.