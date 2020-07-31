2020-07-31T11:20:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 31 июля 2020 года: число выздоровевших за сутки в 4 раза превысило зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 31 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке, последние новостиКоронавирус в Липецке, последние новостиФото: Лия МУРАДЬЯН
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По последним данным о коронавирусе в Липецкой области, на 31 июля 2020 года COVID-19 за сутки подтвердился у 14 человек. Число выздоровевших за тот же период превысило количество новых зараженных более чем в 4 раза и составило 60 человек.

Всего сначала эпидемии коронавирусом в Липецкой области заболели 4550 жителей. 3632 из них выздоровели, умерли 21 человек. С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных, болеют на данный момент 897 человек. Большая часть из них, около 230 пациентов, находятся в инфекционных госпиталях. Остальные лечатся дома. Также в больницах лежат 146 человек с подозрением на выделение вируса.

В целом ситуация стабилизируется, поэтому ряд ограничений COVID-19 сняли, вместе с тем до конца лета продлили запрет на массовые мероприятия. Но могут делать и исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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