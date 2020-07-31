В Липецке отчим бил ребенка головой об диван, заставляя делать уроки, а мать вынуждала молчать

Жуткая история вскрылась в «благополучной» липецкой семье, где ребенка сделали инвалидом. О событиях, которые произошли еще 23 мая, стало известно только сейчас. В тот злополучный вечер 36-летний отчим решил заняться воспитанием 9-летнего пасынка. Ребенок, по его словам, не хотел делать уроки и капризничал.

В воспитательных целях негодяй взял школьника за ноги, поднял в воздух и с размаха ударил головой об кухонный диванчик. Ударил так, что на диване сломалась деревянное сиденье. Все это время родная мама находилась в соседней комнате и никак не реагировала на происходящее на кухне.

Отчим сломал диванчик головой пасынкаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Чуть позже мальчик пожаловался на сильную головную боль и мама все же решила отвезти его в больницу, но с одним условием – никому не рассказывать о случившемся. За молчание ребенку пообещали купить планшет и школьник сдержал слово. Семье очевидно удалось обмануть медиков, которые не распознали, что травма головы у ребенка – результат избиения.

Вместе с тем последствия оказались весьма тяжелые: ребенок стал плохо слышать, но продолжал молчать. Возможно о происходящем в семье так никто бы и не узнал, благо спустя 2 месяца мальчишка все же рассказал бабушке, как потерял слух. Именно пенсионерка и написала заявление.

Травма головы привела к потере слухаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

– Семья на учете не состояла, – пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Женщина воспитывает еще одного ребенка, младшую дочь, будет решаться вопрос об изъятии детей.

Как выяснилось, женщина и дети жили с извергом полтора года, брак не регистрировали, оба ребенка от предыдущего брака. Негодяй уже во всем сознался, на допросе он рассказал, что хотел наказать ребенка за нежелание учиться и резкий тон в адрес матери.

Уголовное дело возбудили только в отношении мужчины, ему вменяют часть 2 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Извергу грозит 10 лет. Что делать с родной мамой, пока не решили – оценку ее действиям дадут в ходе следствия.