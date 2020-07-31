Неофициальный выпускной бал в Липецке начался с дефиле в нарядах и концерта в парке

В Липецке состоялась первая часть выпускного бала, который так ждали будущие студенты. Напомним, традиционные «Липецкие зори» отменили из-за коронавируса, о чем стало известно еще весной. Тогда школьники опубликовали видеообращение к властям города и региона с просьбой не лишать их праздника.

Выпускной бал 2020 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Игорь Артамонов и Мэр Липецка Евгения Увракина, как чиновники и родители, отнеслись к просьбе школьников с пониманием и пообещали, что праздник будет, но позже. Про сути в регионе до сих пор действует запрет на массовые мероприятия и его продлили до конца лета. То есть нынешний праздник выпускников неофициальный.

Неофициальный праздник выпускников в Липецке.

Торжественно собирать подростков на Соборной площади, как раньше, не стали. Неофициальное мероприятие организовали в парке Быханов Сад. Там открылась фотозона, работали диджеи, со сцены ребят поздравляла Евгения Уваркина. Кстати, она пришла не как мэр, а как мать выпускницы.

Выпускной бал 2020 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

– Одноклассники и привычный для вас школьный ритм теперь позади, а впереди большое будущее, – обратилась к выпускникам мэр Липецка. – Именно сегодня вы делаете первый шаг и поднимаетесь на новую ступень начала взрослой жизни. Желаю, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы вы поступили в вузы, которые хотите и стали профессионалами.

Выпускной бал в Липецке.

Неофициальный статус бала не помешал выпускникам удивить окружающих нарядами и неординарными образами. После торжественной части, бывшие школьники отправятся на Набережную, где состоится праздничный салют.