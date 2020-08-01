Выпускной в Липецке-2020: пышные платья, брючные костюмы и прозрачные юбки

В минувшую пятницу, 31 июля, в Липецке прошел выпускной бал. Напомним, традиционный праздник выпускников "Липецкие зори" отменили из-за коронавируса. Но провести торжество все-таки удалось. Вчерашние школьники отмечали вступление во взрослую жизнь на двух площадках - в Быхановом саду и на Набережной. В парке липчане фотографировались, гуляли с родными. На Набережной в честь выпускников организовали вечеринку.

Неофициальный выпускной в Липецке-2020.

Наряды выпускниц. Липецк-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Выпускницы порадовали своими нарядами липчан. Эпатажных или необычных образов, как в прошлом году, не было. В основном девушки пришли в длинных платьях с юбкой-солнце или из фатина. На их фоне выделялись выпускницы, примерившие на себя образ принцессы - пышные юбки, голые плечи, вырез на груди.

Наряды выпускниц. Липецк-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды выпускниц. Липецк-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Многие девушки выбрали для праздника брючный костюм. И если годом ранее выпускницы являлись на бал в элегантных одеждах, то в этот раз на хрупких плечах оказались грубые пиджаки в клеточку, либо однотонные - мужской стиль. Некоторые липчанки демонстрировали платья с интригующим разрезом на ноге. Несколько выпускниц пришли на бал в ярком блестящем платье с бахромой. А одна девушка решилась на смелый наряд с прозрачной юбкой.

Наряды выпускниц. Липецк-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды выпускниц. Липецк-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие выпускники-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Одежды самых разных цветов. Преобладали темные оттенки. Часто встречались наряды черного цвета. А также золото и блестки.

- Мы специально выбрали наряды в темных тонах , - рассказали выпускницы Снежана и Диана, пришедшие на бал в похожих платьях. - Купили их давно. От этого еще больше переживали, что праздник мог не состояться. Испытали все эмоции сразу - волнение, обиду, разочарование, радость, восторг.

Липецкие выпускники-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие выпускники-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие выпускники-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парни пришли на мероприятие в красивых костюмах. Выделиться решили двое выпускников. Они надели цепи и косухи. Раскрасили лица и говорили хриплым голосом - раз быть в образе, то до конца.

- Я хочу выделяться из толпы и не хочу смешиваться с серой массой, - пояснил "КП-Липецк" парень по кличке "Лось" из школы №1.

Липецкие выпускники-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие выпускники 2020. Эпатаж.