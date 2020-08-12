Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 12 августа 2020 года: за сутки заболели 19 человек

Коронавирус в Липецкой области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Число зараженных коронавирусом в Липецке на 12 августа 2020 года составило 4750 человек. За текущие сутки в регионе зарегистрировали 19 новых зараженных COVID-19. Днем ранее было 18 человек за сутки.

3889 человек выздоровели, 23 жителя региона умерли. С учетом новых заболевших, количество активных случаев заражения на данный момент 838. В инфекционных госпиталях с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся около 250 человек, остальные переносят вирус легко и лечатся дома. Кроме зараженных в больницах остаются еще порядка 130 человек с подозрением на выделение вируса.

Вместе с тем, по оценке экспертов, ситуация с вирусом в регионе стабилизируется. Поэтому накануне в Липецке открыли библиотеки, музеи и другие учреждения культуры, а также разрешили мероприятия на открытом воздухе. Во учреждениях соблюдаются меры безопасности – социальная дистанция, дезинфекция, ношение масок и перчаток. Групповые мероприятия в закрытых помещениях все еще под запретом.