Транспортники Липецка получат из бюджета 171 млн рублей

В Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 19 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли очередной пакет поправок в бюджет города на 2020 год.

Утвержденный объем бюджета по доходам и расходам уменьшили на 26,7 млн рублей. Одновременно, расходы увеличиваются на 120 млн за счет банковского кредита. Как сообщили в пресс-службе горсовета, после корректировок дефицит бюджета превысит ограничения, установленные бюджетным кодексом на 0,8%. Но в настоящий момент это допустимо – в связи с ситуацией с коронавирусом.

Мэрия предложила направить 104 млн заемных средств на возмещение части затрат в сфере перевозок. Кредит в 16 млн рублей и 51,1 млн рублей дотаций из областной казны – на субсидии, чтобы покрыть затраты на покупку автобусов.

Дополнительно транспортной отрасли хотят выделить 171 млн рублей. 69 и 35 млн – на субсидирование перевозов автобусами и трамваями. Еще 67 млн – на субсидии перевозчикам, чтобы они обновили подвижной состав.

Также предложили выделить 19,7 млн на доплату до уровня МРОТ в 12 130 рублей. Еще 10 млн на капремонт спортплощадки у школы №48. На ремонт в подведомственных учреждениях департамента образования – 7,5 млн. На разработку проекта детсада в 30 и 31 микрорайонах хотят направить 3 млн рублей. 2,7 млн нужно на содержание МКУ «Межведомственный центр учета».

Еще 3 млн понадобится на переселение липчан из аварийного жилья, 1,2 млн – на уплату административных штрафов, 3,4 млн – на содержание дорог.

С поправками бюджет Липецка на этот год по доходам составит 13,5 млрд рублей, по расходам – 14,4 млрд. Дефицит – 958,5 млн рублей. Окончательное решение депутаты примут 21 августа.