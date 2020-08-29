Липецкие медики готовы прививать жителей от коронавируса

Губернатор Липецкой области встретился с министром здравоохранения России Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В минувшую пятницу, 28 августа, в Москве состоялась рабочая встреча министра здравоохранения России и губернатора Липецкой области. Михаил Мурашко и Игорь Артамонов обсудили развитие медицины в регионе.

Глава области рассказал о ситуации с коронавирусом. Она стабильная. Регион находится на 3 этапе снятия ограничений. Медучреждения обеспечены средствами защиты, препаратами и оборудованием для выявления и лечения COVID-19. По словам Игоря Артамонова, липецкие медики готовы прививать жителей и от коронавируса, и от гриппа.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, младенческая смертность в области снизилась на 25% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Все благодаря трехуровневой системе оказания медпомощи матерям и детям, модернизации детских больниц и поликлиник. На деньги из областного бюджета отремонтировали поликлинику областной детской больницы. Все детские поликлиники региона привели к бережливому стандарту. Модернизировали автопарк детской санавиации. Также Артамонов упомянул о программе "Губернаторский миллион", - за год в Липецкую область пришли работать 3 врача высшей квалификации.

В планах - новые медучреждения. В областной детской больнице хотят построить хирургический корпус в 7 этажей на 169 коек, плюс 12 реанимационных мест. В Добровской районной больнице - стационарно-поликлинический корпус. Построят новую поликлинику Липецкой городской детской больницы, женскую консультацию и детскую поликлинику Чаплыгинской районной больницы.

В настоящий момент в региона возводят операционный блок областного онкодиспансера. Там будет 9 операционных блоков, отделения реанимации и интенсивной терапии. Объект должны сдать к концу этого года.