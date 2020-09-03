УФАС запретил популярной торговой сети расширяться в Липецкой области

Брифинг в УФАС Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 3 сентября, в УФАС Липецкой области подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. О развитии конкуренции на территории региона рассказала руководитель управления Ирина Поткина.

Так, в России приняли Федеральный закон, который с января этого года запрещает создавать унитарные предприятия, а существующие - реорганизовать. Как на федеральном, так и на уровне субъектов к концу 2020 года нужно достигнуть ключевых показателей: снижения количества госучастия, нарушений со стороны органов власти и увеличения количества закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Наш регион один из первых принял план по реформированию действующих унитарных предприятий, - сообщила Ирина Поткина. - В Липецкой области около 40 МУПов. К нам поступают звонки от взволнованных граждан - как быть, если предприятие исчезнет, кто будет исполнять обязательства. Но мы говорим не о ликвидации, а о реорганизации. МУПы планируется реорганизовать в акционерные общества. Все права и обязанности будут переходить к нему.

На брифинге также обсудили доминирующее положении некоторых субъектов. Например, в 7 районах Липецкой области известному супермаркету запретили открывать новые сети - их доля на рынке превысила установленные законом 25%. Речь идет Воловском, Долгоруковском, Измалковском, Хлевенском, Данковском, Задонском и Тербунском районах.

Брифинг в УФАС Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Еще один вопрос - проведение ярмарок в регионе. В УФАС считают, что необходимо принять нормативный акт, позволяющий юридическим лицам на конкурсной основа организовывать ярмарочную торговлю. Работа над ним уже кипит.

Поговорили о мерах поддержки и развитии розничной торговли. А именно - о нестационарной торговле. УФАС настаивает, чтобы схема размещения объектов была бессрочной. А также о необходимости нормативно-правового акта, который давал бы четкое понимание, что требуется от бизнеса. Чтобы "правила игры" не поменялись через несколько лет, а вложения предпринимателей окупались.