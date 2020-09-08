Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 8 сентября 2020 года: выписали 28 человек

В Липецкой области с коронавирусом справились еще 28 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот вторник, 8 сентября, в Липецкой области выявлен 5 351 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 33 человек. Чаще всего заболевают жители Липецка - 13. В Ельце заразились 6 человек. В Грязинском районе - 5. В Елецком районе зафиксировано 4 новых случая. В Хлевенском районе - 2. В Лебедянском, Становлянском и Усманском районах - по 1 заболевшему.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, лечение продолжают 562 липчанина. В больницы пришлось доставить 326 пациентов. Им необходим постоянный присмотр. У 236 человек COVID-19 протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома.

За сутки медики выписали 28 липчан. Результаты анализов показали, что они полностью здоровы. Всего в Липецкой области выздоровели 4 759 жителей. Инфекцию подозревают у 178. Не удалось спасти 30 человек.