Волонтеры НЛМК очистили от мусора пруд у парка Победы

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На окраине парка Победы в Липецке есть замечательный пруд. Местные жители с детства приходили в тихое местечко со стороны улицы Яна Берзина насладиться природой и покормить уточек. К сожалению, в этом году вода ушла. Бесснежная зима и сухое лето сделали свое дело. А безответственные липчане лишь усугубили ситуацию, разбросав вдоль русла мусор. Собственно, пустые бутылки, пакеты и другие отходы у пруда горожане наблюдают постоянно.

В минувшие выходные на борьбу с мусором вышли волонтеры "НЛМК". Мероприятие состоялось в рамках акции "Зеленые Сердца. Оазис", которую приурочили к Международному дню благотворительности. К ней также присоединились участники программы "Молодой лидер", сотрудники предприятия и руководители компании.

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"Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ"

На уборку липчане пришли целыми семьями. Мамы и папы, расчищая территорию от отходов и сухих веток, показали достойный пример детям. Ребята не отставали от взрослых. Они с удовольствием помогали старшим, с энтузиазмом принимаясь за любую посильную работу.

- Я живу в этом городе и мне не все равно, что здесь происходит, - восклицает Александра, волонтер "НЛМК". - Это один из лучших парков Липецка. Но то, что происходит вокруг, грязь - очень плохо. Парк должен быть чистым и красивым. И не только в центре, но и на окраинах. Я здесь, чтобы изменить ситуацию. Внести свой вклад в сохранение природы.

В акции участвовали около 100 человек. Их разделили на 2 группы. Первая убирала территорию с утра. Вторая группа зашла на участок в полдень. Такие меры предприняли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Пришедшие липчане были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

- Я не люблю жить в «свинарнике», - призналась куратор корпоративного волонтерства НЛМК Анастасия Плугина. - Хочу, чтобы вокруг нас было красиво. Чтобы дети понимали, если они будут кидать мусор на землю, никто за ними убирать не будет. Нельзя научить добру и чистоте. Но можно показать пример.

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ПЕРНАТЫМ ОБНОВЯТ ДОМ

Через несколько месяцев территория у пруда преобразится. Благоустроить участок предложила сотрудница НЛМК Наталья Шуринова. Липчанка живет рядом с парком. Она часто гуляет здесь с детьми, занимается спортом. Наталье особенно больно смотреть на то, как любимое место отдыха превращается в свалку.

- Обидно, ведь мы все убираем, но проходит неделя и у пруда вновь разбросаны бутылки и другие отходы, - с горечью рассказывает женщина. - Мы часто приходим сюда наводить порядок с друзьями, соседями. И сегодня люди пришли. Хочу поблагодарить своих коллег за то, что откликнулись. Многие приходят покормить птиц. Только мусор выкинуть некуда. Хочется облагородить это место. И спасти этот живописный уголок.

У пруда установят антивандальные урны, стенды с информацией о животных, обитающих на территории. Выставят детские рисунки по теме экологии. По периметру посадят новые деревья и кустарники. Больше не будет зарослей. Место благоустроят в соответствии с дизайн-проектом. У липчан появится еще одно обустроенное пространство для отдыха. Точнее, уголок дикой природы. Здесь можно будет понаблюдать за животными, полюбоваться растительностью.

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ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА

После уборки участников акции наградили. Вручили паспорта волонтеров НЛМК. Победителей конкурса Эмблема проекта "Оазис в парке Победы" отметили подарками. Самые активные волонтеры получили благодарности от руководства комбината.

Руководители также отметили липчан, которые с начала пандемии участвовали в акции благотворительного фонда "Милосердие". Напомним, в период самоизоляции из-за коронавируса многодетным и малообеспеченным липецким семьям, а также ветеранам безвозмездно передали около 17 тыс. продуктовых наборов. А в июне помощь от компании получили более 8,5 тыс. многодетных липецких семей, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями, одинокие малообеспеченные родители. В рамках благотворительной акции "Мы рядом" с апреля по июнь наборы с продуктами и предметами первой необходимости доставили около 9 тыс. ветеранам Новолипецкого комбината.

- Сегодня отличный повод сказать слова благодарности тем, кто не остается равнодушным в трудную минуту и делает это не по долгу, а по зову сердца, - обратилась к сотрудникам НЛМК директор дирекции по связям с государственными организациями Марина Иванова. - Когда мы планировали проект помощи липчанам, мы понимали, что реализовать его без вас мы не сможем. Благодаря вашему неравнодушию, теплым сердцам, вашей ответственности удалось поддержать ветеранов, жителей города во время пандемии. Это пример, который вы показываете жителям города. И сегодня я от имени НЛМК и фонда "Милосердие" говорю вам большое спасибо!

К словам Марины Ивановой присоединился начальник управления промышленной экологии комбината Сергей Евсеев. Он отметил, что в мире волонтерами стали более 100 млн человек. Но для Липецка это относительно новое направление. И очень приятно, что липчане вместе с НЛМК становятся первопроходцами.

Сергей Евсеев уверен, что скоро пруд и окружающую территорию будет не узнать. Участники акции вновь соберутся здесь с семьями и близкими. Этот проект станет хорошим примером личного участия неравнодушных липчан в благоустройстве родного города.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.