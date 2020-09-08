Под Липецком добытчики песка уничтожают археологический памятник

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 1959 году под Липецком в районе села Сселки выявили объект археологического наследия. На участке обнаружили материалы эпох мезолита - 9-7 тыс. до н.э и бронзы - 3-2 тыс. до н.э. Предположительно, на этом месте было поселение. Жители занимались скотоводством.

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В настоящее время работы на территории памятника "Поселение Сселки-11" продолжаются. В начале месяца здесь стартовал волонтерский проект по содействию сохранения объекта археологического наследия. Со 2 сентября в раскопках участвуют студенты ЛГПУ.

- В 9 утра выезжаем на место, копаем до 3 часов дня, - поделился с "КП-Липецк" липчанин Евгений. - Тем, кто не увлечен археологией, думают, что эта работа однообразна и скучна. Но это не так. Бывает так, 20 минут ничего не находишь, час. А потом радуешься даже маленькому кусочку керамики. Надеюсь, на этом участке мы найдем что-то интересное.

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Пока участники раскопок находят только обломки керамики - части посуды. Но есть и более захватывающие предметы. Недавно студенты обнаружили в земле часть челюсти. И судя по зубам, которые довольно крупные, она принадлежала животному.

-Мы ждем серьезных находок, - рассказала заместитель директора региональной государственной дирекции по охране объектов культурного наследия Наталия Ивашова. - Основная типовая принадлежность памятника - срубные культуры эпохи бронзы. Памятник многослойный. Снимаем второй слой постройки.

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Однако, не все проходит гладко. На территории памятника есть стихийный карьер. Отсюда неизвестные незаконно вывозят песок. Кто этим занимается - частные лица или предприниматели, выясняется. Копают прямо под памятник, уничтожая культурный слой.

Есть еще одна проблема - поселение пока не включили в реестр объектов культурного наследия. Из 2 тыс. памятников археологии Липецкой области в списке лишь 147 объектов.

"Поселение Сселки-11": археологические раскопки под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Большое количество памятников открыли в середине прошлого века, - объяснил начальник управления по охране объектов культурного наследия Алексей Грушихин. - Тогда с археологов не требовали, чтобы они сдавали в архив полную и достоверную информацию. Мы же довольствуемся публикациями и отчетами, которые не всегда бывают полными. Перед нами стоит серьезная задача - в 2021 и 2022 году довести до завершения нормативную базу. Мы должны четко понимать границы территорий каждого памятника, проработать вопросы с кадастровыми инженерами. А затем всю информацию нанести на карту.

Приблизительная площадь памятника "Поселение Сселки-11" - больше 6 га. Пока археологи охватили 64 кв.м. Работы привлекают внимание местных жителей. Многие даже не подозревают, что рядом с их домами находится археологический памятник. Как и то, что за его разрушение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.