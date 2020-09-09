НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата CASE-IN

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НЛМК в четвертый раз стал партнером VIII-го международного инженерного чемпионата CASE-IN в студенческой лиге по направлению «Металлургия». Его финал пройдет 10-11 сентября на базе НИТУ «МИСиС» с онлайн - участием команды ЛГТУ «Steel Сase».

Команда базового учебного заведения НЛМК представит решение кейса «Влияние на состав продуктов производства». Липецкие студенты рассмотрели в кейсе вопросы удаления вредных примесей при производстве алюминия и улучшения качества слитков.

10 сентября пройдут трансляции официального открытия финала чемпионата, пленарной сессии, процедуры жеребьевки и защиты решений финальных кейсов перед экспертной комиссией. 11 сентября будет организована прямая трансляция с торжественного награждения победителей.

Традиционно компания выделяет представителей в экспертное жюри для оценки решений кейса. Победителей и призеров лиги «Металлургия» наградят подарками от НЛМК.

Чемпионат CASE-IN – крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов в России и СНГ. В нем пять лиг, включая студенческую. В ходе отборочного и финального этапов участники решают инженерный кейс по актуальной тематике чемпионата. Целью студенческой лиги является популяризация инженерно-технического образования и выявление перспективных учащихся по различным направлениям, в том числе по металлургии. В чемпионате CASE-IN 2020 примут участие более 400 студентов из Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.