Благодаря «Стальному дереву» в Липецке появилось новое общественное пространство

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В Липецке завершился проект по созданию общественного пространства для проведения концертов в одном из отдаленных районов Октябрьского округа. В этом году автор проекта липчанин Евгений Тихонов стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

На средства гранта с участием партнеров проекта построена сцена и закуплено звуковое оборудование для ее оснащения. В строительных работах активно участвовали сами жители района. Теперь они получили возможность использовать новое общественное пространство для круглогодичного проведения культурно-массовых мероприятий.

Торжественное открытие сцены прошло в минувшие выходные. Для любителей бардовской песни была организована концертная программа с участием местных творческих коллективов. Завершением праздника стала импровизированная дискотека, песни под гитару и вечерний кинопоказ.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.