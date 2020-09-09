Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 9 сентября 2020 года: инфекцию подозревают у 178 человек

У 178 липчан подозревают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 35 жителей. Об этом сообщили в эту среду, 9 сентября, в региональном оперативном штабе. Больше всего заболевших в Липецке - 15. На втором месте по числу заразившихся Грязинский район - 6 человек. В Ельце диагноз подтвердился у 4 местных жителей. В Становлянском районе - у 3. В Добровском и Чаплыгинском районах заболели 2 человека. В Воловском, Данковском и Елецком районах по 1 новому случаю.

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 5 386 человек. Продолжают лечение 553 липчанина. Из них 212 пациентов находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу. У 178 человек подозревают инфекцию.

Выздоровели 4 803 человека. За сутки медики выписали еще 44 липчан. Не удалось спасти 30 жителей региона.