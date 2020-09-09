Во время пандемии коронавируса липчане стали чаще обращаться к судебным приставам

Брифинг в Управлении Федеральной службы судебных приставов Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 9 сентября, в Управлении судебных приставов Липецкой области состоялся брифинг. Его провели заместитель руководителя УФССП Татьяна Друзьяк и заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Елена Меринова. Они рассказали, как липчанам обратиться в управление и по каким вопросам.

Так, к приставам могут обращаться и должники, и взыскатели. Первые, чтобы узнать, как погасить задолженность, перенести срок исполнения. А также, если должник недоволен размером удержания с дохода. Взыскатель - как получить деньги, каким образом происходит взыскание с должника и тд.

Получить ответы на вопросы липчане могут несколькими способами: записаться на прием в УФССП, направить электронное обращение через официальный сайт судебных приставов, позвонить, либо отправить письмо. Информацию об исполнительном производстве можно получить через сервис "Банк данных исполнительных производств" на сайте управления. То есть проверить, есть ли долги, а также оплатить их не отходя от компьютера. То же самое можно сделать в приложении "ФССП". А также на сайте Госуслуг.

- За 8 месяцев 2020 года в региональное УФССП поступило 17 463 электронных обращений, - рассказала Татьяна Друзьяк. - Это на 52%больше аналогичного периода прошлого года. Также за полгода в структурные подразделения приставов липчане позвонили 28 917 раз. В среднем, 1 телефонный звонок приходился на 13 исполнительных производств.

Брифинг в Управлении Федеральной службы судебных приставов Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам Татьяны Друзьяк, бывают случаи, когда должников путают. У людей совпадают данные - ФИО, возраст, и долг у гражданина появляется по ошибке. В таком случае ему нужно позвонить на "горячую линию" УФССП по номеру 36-88-09 и сообщить о случившемся. Предоставить копии паспорта, СНИЛС и ИНН. Как уточнила Елена Меринова, такие "сюрпризы" происходят редко.

Также на брифинге обсудили деятельность управления в период коронавируса. Во время пандемии в УФССП стало поступать больше жалоб и обращений от взыскателей. В том числе, по вопросам невыплаты алиментов. Чтобы не допустить распространения инфекции, на личный прием ведется предварительная запись. Прием - только в масках. И обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что сообщить о фактах коррупции в управлении можно по телефону доверия - 35-51-35.