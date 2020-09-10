В Липецких школах отменили форму, оценки и домашние задания

В школах Липецка вводят элементы демократизации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В школах Липецка отменили школьную форму, оценки и домашние задания. Но не во всех. Участниками проекта "Новая школа" стали 8 образовательных учреждений города - №2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. С 1 сентября школы перешли на безотметочную форму оценки, а домашние задания носят рекомендательный характер.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, такие изменения должны поднять качество образования и повысить интерес к учебе. Элементы демократизации в школах вводят постепенно. Например, в гимназии №12 перешли на 5-дневную учебную неделю. Там отменили бумажные журналы и дневники. Открыли гендерные классы - в начальных классах математике, чтению и русскому языку девочек и мальчиков обучают раздельно. В 1 классе домашки и оценки отменили давно. А с этого года аналогичные изменения произошли во 2 классе. Но есть семья настоит на традиционном режиме обучения, учитель продолжит ставить ребенку отметки. По физкультуре, музыке и технологии домашние задания отменили с 1 по 11 класс.

А в школе №2 больше нет традиционной формы. Решение приняли, опросив родителей и учеников. Во 2, 3 и 5 классах ввели безотметочную систему. По словам директора учреждения Ольги Шишкикой, оценки не стимулируют учащихся к получению зданий. Теперь в электронном журнале учителя пишут о достижениях учеников в обучении, либо сложностях.