Команда ЛГТУ победила на международном инженерном чемпионате CASE-IN

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Команда ЛГТУ, базового учебного заведения Новолипецкого металлургического комбината, стала победителем VIII-го международного инженерного чемпионата CASE-IN в студенческой лиге по направлению «Металлургия». Финал прошел в минувшие выходные в онлайн – формате на базе НИТУ «МИСиС»

Липецкая команда «Steel Сase» в финальном туре обошла 11 команд соперников из ведущих вузов страны. Жюри чемпионата отметило инновационность решения кейса «Модернизация технологии производства алюминия для получения слитков со сниженным содержанием марганца и уменьшения вредного влияния на окружающую среду», которое представили липецкие студенты. Члены команды «Steel Сase» предложили использовать инновационный материал для футеровки ковшей – наноксилен.

Победителей и призеров лиги «Металлургия» наградили подарками от НЛМК.

Чемпионат CASE-IN – крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов в России и СНГ. В нем пять лиг, включая студенческую. В ходе отборочного и финального этапов участники решают инженерный кейс по актуальной тематике чемпионата. Целью студенческой лиги является популяризация инженерно-технического образования и выявление перспективных учащихся по различным направлениям, в том числе по металлургии. В чемпионате CASE-IN 2020 приняли участие более 400 студентов из Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

В этом году НЛМК в четвертый раз стал партнером чемпионата и представил своих экспертов в жюри для оценки решений кейса.