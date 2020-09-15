НЛМК расширяет портфель покупателей износостойкой стали

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила износостойкую сталь марки Quard 450 производства NLMK Clabecq заводу ТФК «Феникс», который производит спецтехнику на базе шасси КАМАЗ, МАЗ, «Урал», Isuzu. Уникальные износостойкие свойства стали этой марки позволяют более чем в три раза увеличить срок службы отдельных компонентов спецтехники.

«Феникс» применяет сталь Quard 450 при производстве бортов кузовов погрузочной техники. Панели бортов часто контактируют с грузом, поэтому могут быстро изнашиваться. Сталь Quard 450 обеспечивает высокий уровень износостойкости и сопротивляемости ударным нагрузкам благодаря оптимальному сочетанию показателей твердости и ударной вязкости.

«Применение износостойкой стали марки Quard позволяет существенно повысить срок службы экскаваторов, самосвалов, бульдозеров и другой специальной техники в сравнении с рядовыми марками сталей. Компания планирует развивать продукт и внедрять в производство новые марки износостойкого проката для отечественных и зарубежных клиентов», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Сергей РАЗБИРИН. Фото: пресс-служба НЛМК.