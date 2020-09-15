Росгвардейцы поздравили липчан с Днем танкиста

Липчан поздравили с Днем танкиста Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В России во второе воскресенье сентября празднуют День танкиста. В этом году к событию прибавилась еще одна дата - 100 лет отечественному танкостроению. С праздником липчан поздравили военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии.

- С 1937 года в Липецке располагался один из крупнейших заводов по ремонту танков для фронта, - отметил замначальника Управления Росгвардии по Липецкой области полковник Валерий Соляников. - В Росгвардии чтят память танкистов, которые служили в войсках правопорядка. Их имена навсегда вписаны в боевую летопись Федеральной службы.

Первый российский танк прошел испытания 31 августа 1920 года. Произошло это на заводе "Красное Сормово". В годы Великой Отечественной войны Липецк, как и ряд других городов, именовали "Танкоградом". В 1937 году в областном центре построили Липецкий завод крупного станкостроения "Липецкстанкострой". Позже его переименовали в "Завод №61".

На производстве работал каждый 6 липчанин. На заводе производили снаряды, мины, комплектующие для танков. Там же ремонтировали машины - с Донского, Воронежского, Сталинградского фронтов. В первые месяцы войны на заводе отремонтировали 76 танков. Ежедневно производили до 3 тыс. мин и гранат.

Весной 1942 года на базе "Липецкстанкостроя" начал формироваться 1-й танковый корпус Михаила Катукова. К концу апреля того же года корпус укомплектовали, личный состав приступил к боевой учебе. С 21 апреля 1, 3 и 4 танковые корпуса передали в состав Брянского фронта. А в феврале 1943 года на базе корпуса сформировали 1-ую танковую армию.

1-ый танковый корпус дошел до Берлина. После его создания завод закрылся, а оборудование эвакуировали в столицу. В 1943 году на его месте стартует строительство тракторного завода. В память о "Танкограде" установили монумент танку Т-34 - на кольце у Памятника Танкистам в Липецке.