Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 15 сентября 2020 года: диагноз подтвердился у двух учителей

У липецких учителей подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке коронавирусом заболели учителя. Об этом стало известно в этот вторник, 15 сентября. Диагноз COVID-19 подтвердился у двух педагогов начальных классов в лицее №44.

- Классы, которые контактировали с учителями, перевели на домашнее обучение, - рассказали "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии. - На 7-8 день после контакта у ребят возьмут тесты на коронавирусную инфекцию. Если результаты будут отрицательными, они вернутся в школу. Обучение продолжится в традиционной форме.

Классы дезинфицировали. Все действия департамента образования города и администрации школы регламентированы и согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора.

В мэрии отметили, что учебный процесс ежегодно осложняется различными заболеваниями - ОРВИ, а после гриппом. В этом году прибавился и коронавирус. Но пока о возвращении к дистанционному формату обучения речи не идет.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области выявили 33 новых случая заражения COVID-19. За время пандемии инфекцию подхватили 5 582 человека. Выздоровели 4 922 липчан.