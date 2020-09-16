Под Липецком с рельсов сошли 8 вагонов с металлоломом

Под Липецком выгоны сошли с рельсов Фото: Лия МУРАДЬЯН

В эту среду, 16 сентября, в Липецкой области с рельсов сошли 8 вагонов грузового состава. Это произошло в Грязях в районе железнодорожной станции "Грязи-Орловские" ЮВЖД в 4.12 утра. В вагонах был металлолом.

На месте аварии работают спасатели и специальная комиссия Фото: Лия МУРАДЬЯН

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место прибыли 2 пожарно-спасательных отделения. К счастью, из людей никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет.

По данным пресс-службы ЮВЖД, из-за аварии задерживаются следующие поезда: №26 Москва – Воронеж; №50 Санкт-Петербург – Кисловодск; №62 Москва – Нальчик; №479 Сухуми – Санкт-Петербург; №135 Махачкала – Санкт-Петербург; №536 Смоленск – Анапа; №70 Липецк – Москва; №204 Мурманск – Анапа.

Для ликвидации аварии в Грязях прибыли восстановительные поезда Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Грязи уже прибыли восстановительные поезда, которые приступили к ликвидации последствий схода. На месте работает комиссия. Специалисты устанавливают причины случившегося. Чтобы минимизировать задержки в графике, поезда плаируют направить в обход станции Грязи-Орловские.