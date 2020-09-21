Проспект Победы в Липецке планируют открыть в тестовом режиме в октябре

Ремонт проспекта Победы подходит к концу Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся полностью открыть проспект Победы, который начали ремонтировать еще в феврале этого года. Часть улицы открыли накануне, сейчас остается отрезок от площади до улицы Механизаторов. По данным городского управления строительства, там уже уложили асфальт и нанесли разметку, осталось заасфальтировать второстепенные проезды.

Ремонт проспекта Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Уже в октябре проспекте планируют открыть в тестовом режиме. Для этого нужно поставить недостающие дорожные знаки, проверить светофоры и освещение, чем сейчас и занимаются дорожники. Тротуары еще неготовы, пока там трамбуют песок и укладывают трехкилометровую велодорожку. Еще нужно сделать ограждение. Напомним, что одновременно с дорогой обновляют и фасады домов.

С проверкой на проспект Победы выехала мэр Липецка Евгения Уваркина. Проверяющие заметили, что возле дома №2 подрядчики перерыли подход к магазину, поэтому потребовали сделать для людей временный пандус.

Движение хотят открыть в октябре Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Даже во время работ мы не должны забывать об удобстве жителей, а здесь не проедет ни одна мама с коляской, – сделала замечание рабочим Евгения Уваркина.

Еще один недочет подрядчика обнаружился возле дома 70Б, где перекрыли бордюром технический подъезд к магазину. Мэр потребовала быть внимательней, чтобы не приходилось ничего переделывать.

Мэр выехала с проверкой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Что касается фасадов, тут владельцам магазинов придется соответствовать новому облику проспекта и привести в порядок свои витрины самостоятельно. Но тут возникла сложность – не все предприниматели знают, как именно будет выглядеть конкретный участок, чтобы попасть в нужную цветовую гамму и подобрать стиль для вывесок.

С этим мэр поручила разобраться главному архитектору города. Также Евгения Уваркина предложила создать чат для жильцов каждого дома, куда можно задавать вопросы по ремонту фасадов. В один из чатов попросила добавить и ее.