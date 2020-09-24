Воспитывая детей во славу Божью, на радость людям

.

Первого сентября, с благословения митрополита Липецкого и Задонского Арсения, здесь начался новый, уже шестнадцатый учебный год. Несмотря на то, что прошлый год был нелегким – апрель и май прошли в дистанционном формате – православная гимназия не сдала позиций и укрепила свое достойное место в образовательном процессе Липецкой области.

.

Хорошие результаты

Сегодня посещают занятия 525 гимназистов. Ездят не только из разных районов Липецка, но и из Задонска, Грязей. В этом году, несмотря на трудности, выпускники очень порадовали своих наставников.

– Судите сами: одна треть выпускников получили аттестаты особого образца. Свои медали они подтвердили высоким баллом ЕГЭ. При этом все выпускники поступили в те учебные заведения, которые выбрали. На память о годах учебы под Божией защитой и с молитвенной помощью Небесного покровителя Православной гимназии всем выпускникам были вручены памятные свидетельства, подписанные учредителем гимназии, Владыкой Арсением, под неусыпным попечением которого работает наш коллектив, – поделилась директор Марина Сергеевна Щурко.

Не отстали от своих старших товарищей и девятиклассники. Из 50 учеников 9 человек получили аттестат особого образца. Хотя в этом году ОГЭ им сдавать не пришлось, они подтвердили свои оценки усердной работой в течение всех девяти лет в стенах любимой гимназии.

– В десятый класс перешли 17 человек. Остальные поступили в средние профессиональные учебные заведения. Что самое для нас важное, все они приходят к нам, общаются. Мы видим, что они довольны выбранными профессиями, значит, профориентационная работа велась хорошо, с Божьей помощью, – отметила заместитель директора по УВР Елена Васильевна Кострюкова.– У наших детей разносторонние интересы. В этом году многие выпускники выбрали профессии, связанные с инженерией или юриспруденцией.

Когда слышишь название «Православная гимназия», всегда хочется понять, чему же там учат? Может, готовят будущих студентов для вузов духовного направления? Нет, это не совсем так. Это школа, которая должна и учить, и воспитывать, и быть настоящим домом для каждого ребенка.

– Быть священнослужителем – это особая жизненная стезя. У нас есть дети, которые поступили или планируют поступать в Воронежскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию. Их сразу видно, как будто бы Господь их призвал. Они воцерковлены еще с детства, были алтарниками, помогают вести службу батюшке при школе, любят молитвенное правило. Во время ежедневного утреннего молебна мальчики читают молитвы, а мы – педагоги и ученики – стоим и молимся. Эти дети для нас авторитет, они больше нас уже знают и понимают. Это тоже один из путей, когда ребенок имеет свою жизненную позицию и ее защищает, – пояснила заместитель директора Марина Александровна Наливкина.

В этом году Липецкая гимназия стала победителем Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2020».

.

По плану и внеурочно

День в гимназии начинается с того, что все становятся на молитвенное правило. Затем у детей наступает время уроков. Традиционные общешкольные занятия сменяются духовно-нравственными. Дети изучают Основы православной веры, Историю Православной Церкви, краеведение. – Помимо олимпиад по основным предметам, есть олимпиада по основам православной культуры «Русь Святая! Храни веру Православную». В прошлом году в муниципальном этапе 12 наших учеников стали победителями и призерами. Мы принимаем участие во всех епархиальных мероприятиях, а также в городских – тех, что нам близки по духу. Активно включились в процесс олимпиад, которые проводятся онлайн, – рассказала Елена Васильевна Кострюкова.

Хотя, уверяют нас педагоги, выдвинуть участника от Православной гимназии на олимпиаду, – не самоцель. Важно другое – а вдруг именно этот предмет полюбит ребенок и пожелает в дальнейшем изучать его, получить на его основе профессию. Учителя здесь опытные, из них 96% это высококвалифицированные кадры. Большинство имеет высшую и первую категории, успешно прошли государственную аттестацию. Приходят и молодые учителя, которые только окончили вуз. Есть и те, кто известен не только в Липецкой области, но и в России. Например, краеведение преподает известный краевед Александр Клоков. В этом году он был удостоен звания – почетный гражданин Липецка.

– Случайных людей у нас нет, здесь трудятся те, кто понимает, что наш труд - служение, благодать, нас Господь призвал, - рассказала заместитель директора по УВР Елена Васильевна – С одной стороны мы даем образование гимназического уровня, поэтому нам важен профессионализм педагогов. Но не менее важен и внутренний настрой учителя. Главное – это духовная составляющая ребенка, какой он будет человек, какой семьянин, как будет относиться к людям. Кто-то учится на пять, а кто-то на три. Но каждый из них должен воплотить тот талант, который дан ему Господом.

.

Дополнительно для творчества или науки

Урочное время сменяется внеурочным. Пообедав (а кормят здесь учеников три раза в день), дети спешат к своим наставникам в кружки или секции. Здесь каждый находит занятие по душе. Есть характерные именно для православной гимназии направления дополнительного образования: это богослужебное пение и православный театр. Есть более научные – например, кружок «Циркуль», где занимаются черчением. А есть творческие и спортивные. Поощряют здесь и детей, которые посещают дополнительно музыкальные школы или школы искусств.

В перспективе радостное событие и у воспитанников детского сада при Православной гимназии. В скором времени из соседнего здания переедет Воскресная школа Покровского Храма и после косметического ремонта там могут обустроить помещение для дошколят. Этого давно ждали, поскольку количество желающих сюда попасть превышает количество мест.

Окидывая взглядом и школу, и детский сад, директор Марина Сергеевна Щурко отмечает:

– Это огромный труд всех тех, кто нам помогает – Епархия, благотворители, просто добрые люди. Мы стараемся участвовать в областных конкурсах на получение грантов. За годы работы нам удалось сделать многое – благоустроить территорию, оборудовать кабинеты и спортивный зал. Но немало еще предстоит.

Прошедший учебный год был не простым, он дался нелегко и учителям, и детям, и их родителям. – говорит Марина Сергеевна. Не у всех был достаточен уровень владения цифровыми технологиями, немногие имели представление об электронных образовательных платформах, а времени для «перехода» не было. Многие ученики из многодетных семей, не всем хватало техники. Но главное, не хватало живого общения. Мы верим только в лучшее. Все поняли, как хрупок мир, как хрупка человеческая жизнь. – Нельзя надеется только на себя и на людей. Надо прежде всего уповать на Господа. Когда мы это осознаем, то жить становится легче и счастливее. Сейчас для нас самое главное, чтобы мы не ушли на дистанционное образование, потому что нельзя научить ребенка любить Бога дистанционно, привить ему доброту, сострадание, милосердие. И дай Бог процветания нашей гимназии и нашей стране.

Ирина ШАБАНОВА

фото из архива ЧОУ Православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой метрополии