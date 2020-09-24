Коронавирус в Липецке, последние новости на 24 сентября 2020 года: в общественном транспорте снова ужесточили масочный режим

Пассажиры начали забывать о масочном режиме в транспорте Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке ужесточили масочный режим в общественном транспорте. По сути официально его никто не отменял, а автобусы дезинфицировали, как и в начале эпидемии. Но сам народ этой осенью начал относится к мерам безопасности менее ответственно. При этом число зараженных коронавирусом за сутки не снижается – стабильно более 30 новых случаев в день. Также, к несчастью, стали не редкостью случаи смерти пациентов с COVID-19.

Как сообщает департамент транспорта города Липецка, режим борьбы с вирусом в транспорте не прерывался, а вот контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима пассажирами теперь усиливается.

МУП «Липецкий пассажирский транспорт» все после каждой смены автобусы проветривают, моют, тщательно обрабатывают ручки, двери, поручни и спинки сидений. Для дезинфекции используют хлорактивные составы. Водители меняют одноразовые маски каждые 3 часа, также им выдают антисептики для рук. Повторно одноразовае маски не используют.

Пассажирам снова напоминают, без масках в общественный транспорт заходить нельзя.