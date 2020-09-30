МЧС просит продлить пожароопасный сезон в Липецкой области

Брифинг в ГУ МЧС по Липецкой области Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Главном управлении МЧС по Липецкой области состоялся брифинг на тему обстановки с пожарами в регионе. Основную информацию озвучил начальник ГУ МЧС по области полковник внутренней службы Василий Разумнов.

Брифинг в ГУ МЧС по Липецкой области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Поводом для встречи с журналистами стали сильнейшие пожары в соседней Воронежской области, на тушение которых выезжали и липецкие сотрудники. Жители региона вспомнили события 2010 года, когда огонь пришел именно из соседнего региона. Тогда в Липецкой области выгорели сотни гектаров леса и жилые дома.

Как пояснил Василий Разумнов, сейчас службы экстренного реагирования находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация из-за сухой, теплой и ветреной погоды действительно опасная. Поэтому именно сейчас нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

– Ситуация, как в Воронежской области, в принципе могла бы произойти и на территории Липецкой, – отметил начальник Главного управления. – Основной способ не допустить подобного – соблюдать правила противопожарного режима. Самое страшное, когда огонь распространяется на большие территории и под угрозой оказываются населенные пункты.

Статистику этого года по пожарам озвучил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Черных. Всего с начала 2020 года в регионе произошло 5520 пожаров, в которых 47 человек погибли и 93 – пострадали. В 4312 случаях горел мусор, 513 пожаров было в самом Липецке. За сжигание сухой травы в этом году составили 991 протокол. На территории сельхозпредприятий произошло 12 пожаров.

Также Андрей Черных сообщил, что из-за опасной обстановки МЧС просит региональные власти продлить особый противопожарный режим, который начался в марте и заканчивается 1 октября.

– ГУ МЧС направило в областную администрацию предложение продлить особый противопожарный режим, – уточнил заместитель начальника. – Надеемся, что решение о его продлении будет принято в ближайшие дни.

Брифинг в ГУ МЧС по Липецкой области Фото: Лия МУРАДЬЯН

Заместитель начальника управления лесного хозяйства Александр Коростелев дополнил, что хоть лесных пожаров и не было, но на подступах к лесу огонь тушили неоднократно. Всего за год вблизи лесов зарегистрировали 94 термоточки, в окрестностях выгорело 377 га травы. Сейчас в лесах по 77 маршрутам патрулируют 50 машин, за остановкой следят 12 вышек и камеры наблюдения.

В Главном управлении в очередной раз напомнили, что штрафы во время действия особого противопожарного режима удваиваются. Граждан просят соблюдать правила, а также незамедлительно сообщать об открытом огне на территории лесов и нарушениях противопожарного режима. Звонить можно на телефон службы спасения 101 или на круглосуточные телефоны доверия: 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.