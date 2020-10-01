Когда включат отопление в Липецке в 2020 году: мэрия грозит энергетикам прокуратурой

Дома готовы к отопительному сезону на 95% Фото: Архив КП

В Липецке готовы включить отопление в школах, больницах и других социальных объектах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, постановление подписала и.о. главы администрации Галина Пономарева. То есть руководители учреждений уже могут подавать заявки на отопление.

По данным администрации, в общественных зданиях все готово – закончили ремонты, промыли системы отопления и заменили окна. А вот многоквартирные дома готовы к отопительному сезону 2020 в Липецке на 95%.

В городе еще не закончили ремонт теплосетей – трубы меняют на 315 точках. При этом в мэрии напомнили, что все раскопки должны были закончить до начала октября. Из-за срыва сроков администрация уже подготовила обращение в прокуратуру.

– Ресурсоснабжающим организациям было необходимо закопать все ямы на территории города в течение месяца, – заявил первый заместитель мэра города Константин Востриков. – Однако уже октябрь, а работы еще не завершены. Мы понимаем, что они не повлияют на готовность города к зиме. Но из-за срыва сроков вынуждены действовать жестко.

В администрации уточнили, что батареи в домах начнут включать после того, как среднесуточная температура воздуха не будет превышать отметку в +8°С в течение пяти дней. Подавать тепло при этом будут поэтапно в течение еще трех дней.