Губернатор о коронавирусе: если липчане не будут носить маски в регионе снова закроют школы, магазины и кафе

В Липецке могут снова закрыть школы, магазины, кафе и другие объекты Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области снова начали проводить заседания оперативного штаба по коронавирусу. На одном из них отметили, что растет доля заболевших, которые игнорируют требования индивидуальной защиты, включая масочный режим.

Как отметил в ходе заседания губернатор Игорь Артамонов, без строгого соблюдения и контроля мер безопасности, в регионе снова начнут закрывать общественные учреждения.

– Понимаю, что ношение масок многим надоело еще весной, – написал на своей странице в Instagram Игорь Артамонов. – Но, согласитесь, это не такие уж и жесткие меры. А вот их несоблюдение может привести к гораздо более неприятным последствиям. Мы будем вынуждены снова закрывать магазины, кафе, кинотеатры, школы, детские сады. Не думаю, что кто-то этого хочет.

При этом губернатор поблагодарил тех, кто понимает всю опасность и соблюдает санитарные меры.

Отметим, что количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки устойчиво растет сначала сентября. В настоящее время все организации обязали перевести на удаленку как можно больше людей, а сотрудников старше 65-лет – в обязательном порядке. Также в регионе снова начали дезинфицировать остановки и места массового пребывания людей. По словам санитарных врачей, только строгое соблюдение всех мер поможет стабилизировать обстановку.