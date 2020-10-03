«Стойкость, самоотверженность, верность Присяге и Закону» – липецкие силовики отмечают деть образования ОМОН

День образования ОМОН Фото: Предоставлено Росгвардией

В этот день, 3 октября, ежегодно отмечается День отрядов мобильных особого назначения ОМОН. В этот день в 1988 году в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения. Сейчас отряды Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечивают безопасность граждан, борются с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники ОМОН участвуют в спец операциях и взаимодействуют с другими правоохранительными органами. Инженерно-технические группы ОМОН находят и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Многие сотрудники ОМОН – ветераны боевых действий. Большинство прошли суровые испытания в ходе служебных командировок на Северный Кавказ. Бойцы участвовали в специальных и боевых операциях, включая нейтрализацию террористов и вооруженных преступников.

Как сейчас живут и работают липецкие сотрудники, какие задачи выполняет, рассказал в интервью «КП-Липецк» врио командира ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Денис Колягин.

врио командира ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Денис Колягин Фото: Предоставлено Росгвардией

Сколько человек насчитывает отряд в Липецкой области?

– 5 апреля 1993 года приказом УВД Липецкой области № 151 в регионе создан Отряд милиции особого назначения, штатной численностью 150 человек. Для прохождения службы отбирались наиболее подготовленные и физически крепкие сотрудники из действующих подразделений органов внутренних дел. С апреля 2016 года спецподразделение Отряд мобильный особого назначения входит в состав Управления Росгвардии по Липецкой области.

Для бойцов вряд ли существуют невыполнимые задачи, но есть наиболее сложные?

– С момента создания отряда его бойцы всегда были на «передовой». Они поддерживали правопорядок не только на территории Липецкого края, но и в других регионах России.

С особой гордостью и одновременно болью в сердце каждого сотрудника ОМОН осталось участие в поддержании конституционного строя в «горячих точках» на территории Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Сотрудники ОМОН более 60 раз направлялись в служебные командировки в зоны боевых действий Северного Кавказа.

Не обошлось без потерь. При исполнении служебного долга погибли сержант милиции Андрей Теперик (посмертно присвоено звание Герой России), капитан милиции Владимир Заев, прапорщик милиции Павел Галуцких, старший сержант милиции Михаил Богословский – награждены Орденом Мужества посмертно.

Героическая страница внесена в летопись боевого пути ОМОН России бойцами Липецкого ОМОН в сентябре 1999 года, когда 25 липецких бойцов встали на пути ваххабитов Хаттаба и Басаева, начавших вторжение в Дагестан.

Потерпев в августе 1999 года поражение в Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана, боевики предприняли новую попытку вторжения в республику – через Новолакский район. В момент вторжения боевиков в селе Новолакское, в здании территориального РОВД неравный бой встретили 30 местных милиционеров и отряд Липецкого ОМОН, численностью 25 человек, находившийся в Доме культуры.

Бойцы Липецкого ОМОН сутки держали бой в полном окружении. Попав в засаду, был схвачен и зверски убит военный врач Липецкого отряда Эдуард Борисович Белан и тяжело ранен командир взвода Алексей Алексеевич Токарев. Остальные милиционеры оказались заблокированы. До 12 часов бандиты сжимали кольцо вокруг Дома культуры и здания РОВД, рассчитывая уничтожить оборонявшихся поодиночке. Сотрудники, решив создать единый опорный пункт, организовали вывод бойцов из спортзала. Полицейский-водитель ОМОН старший сержант милиции Андрей Теперик участвовал в прикрытии бойцов. В критический момент боя он отвлёк основные силы бандитов на себя и ценой собственной жизни позволил раненым товарищам уйти из зоны обстрела и добраться до укрытия.

Так, 5 сентября 1999 года прервалась жизнь двух Героев. В жизни Андрея Теперика и Эдуарда Белана были две командировки на Северный Кавказ: первая и последняя. Указом Президента России от 22 октября 1999 года старшему лейтенанту внутренней службы Эдуарду Белану и старшему сержанту милиции Андрею Теперику посмертно присвоено звание Героя России. Еще 23 сотрудника Липецкого ОМОН, участвовавших в боевых действиях в селе Новолакское награждены Орденами Мужества.

Как справляются семьи, которые ждут любимых из опасных командировок?

– Во время командировок отряда, каждая семья получает морально-психологическую поддержку. Семьи всегда на связи.

Какие задачи выполняют бойцы вне командировок на территории Липецкой области?

– Сотрудники Липецкого ОМОН участвуют в обеспечении общественной безопасности значимых российских и международных мероприятий, охране общественного порядка в Липецкой области, проведении оперативно-разыскных мероприятий, сопровождают специальные операции. На территории региона инженерно-техническое подразделение ОМОН Росгвардии – единственное, сотрудники которого ежесуточно заступают на дежурство с целью поиска, обнаружения, идентификации, локализации, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов.

Какое участие ОМОН принимает в общественной жизни региона?

– За сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области в школе № 31 закреплены 2 кадетских класса Росгвардии. Проводятся уроки мужества в спортивных и образовательных учреждениях. Для более подробного знакомства с отрядом, детей приглашают на базу. Ребятам устраивают экскурсию по музею боевой славы, где росгвардейцы рассказывают о службе в ведомстве и о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дети могут увидеть не только технику и вооружение подразделений, но и примерить на себя экипировку взрывотехника инженерно-технического подразделения ОМОН или бойца штурмовой группы. Кинолог со служебной собакой демонстрируют свое профессиональное мастерство по поиску муляжей взрывных устройств. Также бойцы ОМОН принимают активное участие в различных памятных акциях, митингах и спортивных мероприятиях, так как бойцы все физически подготовлены.

Действующие сотрудники поддерживают связь с ветеранами и семьями погибших участников отряда?

– При исполнении служебного долга погибли сержант милиции Андрей Теперик, капитан милиции Владимир Заев, прапорщик милиции Павел Галуцких, старший сержант милиции Михаил Богословский.

В памятные даты погибших сослуживцев бойцы Отряда посещают места захоронения, где встречаются с родными и близкими. Также в праздники навещают вдов и матерей, чтобы поздравить их лично. Личный состав Отряда помнит погибших ребят и старается поддерживать их семьи. Росгвардейцы с гордостью чтят память бойцов ОМОН, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга.

В ноябре 2019 года Ветеранская организация ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области отметила десятилетние со дня образования. В Липецкой области действует 35 общественных ветеранских организаций, в которых состоит 7115 человек. Из них – 7 ветеранов Великой Отечественной войны и 22 труженика тыла. Руководитель ветеранской организации ОМОН полковник милиции в отставке Григорий Душкин отметил эффективность и результативность участия ветеранов в нравственном воспитании молодых сотрудников и наставнической работе.

Что самое важное в этой работе?

– Стойкость, самоотверженность, верность Присяге и Закону. Именно ежедневно проявляют на службе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области. С момента создания по настоящее время Отрядом руководили и по сегодняшний день возглавляют грамотные, профессионально подготовленные командиры, прошедшие не одну «горячую точку», удостоенные государственных наград: подполковник милиции Катасонов Виктор Петрович, полковник милиции Душкин Григорий Иванович, полковник полиции Беликов Геннадий Юрьевич, полковник полиции Ноздреватых Евгений Анатольевич.

На сегодняшний день сотрудники отряда за самоотверженность, мужество и отвагу удостоены государственных наград. В отряде служат кавалеры Ордена Мужества, сотрудники награжденные медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Медалью «За отвагу», Медалью «За отличие в охране общественного порядка», Медалью «За спасение погибавших».

Чтобы вы хотели пожелать каждому бойцу?

– Наша служба непроста и опасна, она требует огромной самоотдачи и преданности делу, профессионализма, ответственности, надежной гарантии в деле обеспечения законности и правопорядка в нашей стране. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, успешной реализации намеченных целей, уверенности в завтрашнем дне и успехов в служебной деятельности.