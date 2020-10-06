Липчанка агитировала игнорировать COVID-19: теперь автобусы снимают с рейса из-за одного пассажира без маски

Женщина без маски устроила провокацию в автобусе Фото: Агентство автомобильного транспорта Липецкой области

Странный инцидент произошел в Липецке во время очередного рейда по масочному режиму в автобусах. Напомним, в Липецкой области ужесточили масочный режим в общественном транспорте в конце сентября, с тех пор городе проходят регулярные рейды. Утром 6 октября на ежедневную проверку вышли контролеры регионального агентства автомобильного транспорта, управления дорог и полиции.

Неадекватную нарушительницу поймали в автобусе в районе остановки «Площадь Победы». Женщина не только отказалась надеть маску, но еще и устроила провокацию в ответ на просьбу контролера выйти из автобуса.

40-летняя дама отказалась надевать маску, закатила истерику и начала агитировать других пассажиров игнорировать меры безопасности по коронавирусу. Ковид-диссидентка оскорбляла контролеров и вела себя неадекватно.

Как сообщили в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», даже из-за одного пассажира без маски автобус могут снять с рейса. В данном случае пассажиров бесплатно пересадили в другой автобус, а тот в котором взросла дама устроила шоу, отправили на дезинфекцию. На место вызвали сотрудников полиции, которые составили на женщину протокол, ей грозит 30 000 рублей штрафа.

– Мы не можем допустить, чтобы несознательные граждане подвергали других опасности, – прокомментировал жесткие меры директор агентства Александр Выголовский. – Сотрудники ежедневно проверяют около 1000 автобусов. Уже составили 145 протоколов и только 13 из них – на пассажиров.